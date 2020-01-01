В Мексике погибли 16 человек в результате драки в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В мексиканском штате Сакатекас произошла драка в тюрьме, в результате чего 16 заключенных были убиты и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылокой на Al Jazeera.
Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.
Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.
По информации Al Jazeera, в мексиканской пенитенциарной системе появились подобные проблемы с тех пор, как к власти пришел президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Напомним, в Лондоне госпитализированы 14 сотрудников исправительной колонии для несовершеннолетних.