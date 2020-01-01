В Мексике погибли 16 человек в результате драки в тюрьме

Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.

Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.

По информации Al Jazeera, в мексиканской пенитенциарной системе появились подобные проблемы с тех пор, как к власти пришел президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Напомним, в Лондоне госпитализированы 14 сотрудников исправительной колонии для несовершеннолетних.