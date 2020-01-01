В Мексиці загинули 16 осіб внаслідок бійки у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У мексиканському штаті Сакатекас сталася бійка у в'язниці, в результаті чого 16 ув'язнених були вбиті і ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє УНН з ссылокой на Al Jazeera.
Уряд почав розслідування, щоб встановити осіб, відповідальних за бійку і те, як вогнепальна зброя потрапила до в'язниці.
Ув'язнений був заарештований за використання вогнепальної зброї. Також в в'язниці були виявлені ще три пістолети та різні ножі.
За інформацією Al Jazeera, у мексиканській пенітенціарній системі з'явилися подібні проблеми з тих пір, як до влади прийшов президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.
Нагадаємо, у Лондоні госпіталізовано 14 співробітників виправної колонії для неповнолітніх.