В Мексике упал американский военный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Мексике в штате Оахака разбился военный самолет воздушных сил Техаса во время тренировочных полетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еxcelsior.
Два пилота, находившиеся в самолете успели катапультироваться. Сейчас они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Есть угроза их жизни.
Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, по меньшей мере три человека погибли в результате аварии двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида.
9 июля медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурге, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек.