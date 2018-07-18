В Мексике упал американский военный самолет

Два пилота, находившиеся в самолете успели катапультироваться. Сейчас они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Есть угроза их жизни.

Причина аварии пока неизвестна.



Напомним, по меньшей мере три человека погибли в результате аварии двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида.



9 июля медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурге, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек.