В Мексиці впав американський військовий літак

Два пілоти, які знаходилися в літаку встигли катапультуватися. Зараз вони госпіталізовані до лікарні у тяжкому стані. Є загроза їх життю.

Причина аварії поки невідома.



Нагадаємо, щонайменше три людини загинули в результаті аварії двох легкомоторних літаків в американському штаті Флорида.



9 липня медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів в американському Вільямсбурзі, викликавши сильна пожежа. За попередньою інформацією в результаті катастрофи загинула одна людина.