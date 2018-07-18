В Мексиці впав американський військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Мексиці у штаті Оахака розбився військовий літак повітряних сил Техасу під час тренувальних польотів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еxcelsior.
Два пілоти, які знаходилися в літаку встигли катапультуватися. Зараз вони госпіталізовані до лікарні у тяжкому стані. Є загроза їх життю.
Причина аварії поки невідома.
Нагадаємо, щонайменше три людини загинули в результаті аварії двох легкомоторних літаків в американському штаті Флорида.
9 липня медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів в американському Вільямсбурзі, викликавши сильна пожежа. За попередньою інформацією в результаті катастрофи загинула одна людина.