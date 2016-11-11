В.Медведчук встретился с послом Великобритании в Украине

"Речь шла не только о восстановлении мира на востоке Украины и политической жизни в нашей стране, но и о таких глобальных вопросах, как будущее Европейского Союза или результаты выборов в США", - говорится в сообщении.

Во время встречи Виктор Медведчук отметил, что поддержка европейских государств в продвижении мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе - ключевой фактор для восстановления мира на востоке Украины, а также реинтеграции этого региона для сохранения территориальной целостности и единства нашей страны.