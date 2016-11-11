В.Медведчук встретился с послом Великобритании в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В четверг, 10 ноября, состоялась встреча лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Такая информация обнародована на сайте движения, передает УНН.
"Речь шла не только о восстановлении мира на востоке Украины и политической жизни в нашей стране, но и о таких глобальных вопросах, как будущее Европейского Союза или результаты выборов в США", - говорится в сообщении.
Во время встречи Виктор Медведчук отметил, что поддержка европейских государств в продвижении мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе - ключевой фактор для восстановления мира на востоке Украины, а также реинтеграции этого региона для сохранения территориальной целостности и единства нашей страны.