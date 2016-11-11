В.Медведчук зустрівся з послом Британії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У четвер, 10 листопада, відбулася зустріч лідера громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктора Медведчука з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Така інформація оприлюднена на сайті руху, передає УНН.
“Йшлося не лише про відновлення миру на сході України і політичного життя в нашій країні, а й про такі глобальні питання, як майбутнє Європейського Союзу або результати виборів в США”, — йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі Віктор Медведчук зазначив, що підтримка європейських держав в просуванні мирного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі — ключовий фактор для відновлення миру на сході України, а також реінтеграції цього регіону для збереження територіальної цілісності і єдності нашої країни.