Медведчук: Социально-экономическая цена кредитов МВФ непомерно высока

"Когда в Киеве сторонники прозападного курса и внешнего управления страной говорят о необходимости получения кредитов от МВФ, то неизменно указывают на то, что это очень "дешевые деньги", так как проценты по ним сравнительно невысокие. Однако оценивать эти кредиты следует не только с чисто финансовой точки зрения, но и с точки зрения социальной, и в этом случае становится очевидно: за кредиты МВФ Украина платит не просто высокую, а сверхвысокую цену", - считает В.Медведчук.

Не успели утихнуть дискуссии о антисоциальной политики, навязываемой Украины Международным валютным фондом в связи с последними меморандуму, как представители МВФ стали описывать дальнейшие "перспективы взаимодействия". Особенно в этом плане интересна статья главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена от 18 апреля 2017 года.

"Основная тема статьи представителя МВФ - так называемая пенсионная реформа в Украине. "Невысокий пенсионный возраст в сочетании с возможностями досрочного выхода на пенсию, доступными для многих граждан..." - по мнению ван Родена, именно это один из главных "недостатков" украинской пенсионной системы. "Средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58 5 года, а для женщин - не менее 56 лет. для сравнения: средние показатели по ЕС составляют 63,6 года для мужчин и 62,6 года для женщин ", - подчеркнул глава миссии. Просто удивительно, что об этом пишет недалек от украинских реалий представитель фонда, который живет в США, а глава миссии МВФ в Украине, ведь он (хотя бы по должности) должен знать: в нашей стране средний возраст смертности мужчин на 15-20 лет ниже, чем в ЕС, а более 40% мужского населения Украины до пенсионного возраста вообще не доживает", - подчеркнул политик.

"Что же предлагает господин ван Роден? Его рецепты очень простые:"... Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд". Первую часть задачи ван Роден предлагает решать путем повышения необходимого трудового стажа. Ничего нового в этом нет, значит, речь идет о дальнейшем повышении необходимого трудового стажа и о все большей эфемерности пенсии как таковой для большинства украинский - они к ней просто не доживут...

Еще интереснее рецепт от МВФ по наращиванию поступлений в Пенсионный фонд: "Кроме того, следует жестко отрегулировать упрощенный режим налогообложения для малых предприятий, который создает большие возможности для уклонения от уплаты ЕСВ и налогов". Вот так просто и незамысловато - окончательно задушить налогами малый бизнес в Украине. Как пишет глава миссии МВФ в Украине "... важно усилить администрирование доходов с целью сокращения количества предприятий, которые совсем не платят или платят очень мало взносов за своих наемных работников". Интересная позиция, особенно для экономиста. Если предприятие в условиях кризиса все-таки платит налоги (пусть и немного, а откуда в кризис многие?) - лучше его закрыть, чтобы вообще ничего в бюджет не поступало, а работники и вовсе лишились своих рабочих мест", - подчеркнул лидер.

"Как видим, то, что предлагает Украине МВФ, - это уже не просто антисоциальная политика, а окончательное разрушение самих основ украинской экономики и социальной сферы. Вопрос, зачем и почему МВФ готовит Украине такое страшное будущее, обязательно должен стать предметом рассмотрения. хотя бы на парламентском уровне", - резюмировал В.Медведчук.