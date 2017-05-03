В.Медведчук: Соціально-економічна ціна кредитів МВФ непомірно висока

“Коли в Києві прихильники прозахідного курсу і зовнішнього управління країною говорять про необхідність отримання кредитів від МВФ, то незмінно вказують на те, що це дуже "дешеві гроші", так як відсотки по ним порівняно невисокі. Однак оцінювати ці кредити варто не тільки з суто фінансової точки зору, але і з точки зору соціальної, і в цьому випадку стає очевидно: за кредити МВФ Україна платить не просто високу, а надвисоку ціну”, — вважає В.Медведчук.

Не встигли вщухнути дискусії про антисоціальної політики, нав’язуваної Україні Міжнародним валютним фондом у зв’язку з останніми меморандумом, як представники МВФ стали описувати подальші “перспективи взаємодії”. Особливо в цьому плані цікава стаття глави місії МВФ в Україні Рона ван Родена від 18 квітня 2017 року.

“Основна тема статті представника МВФ — так звана пенсійна реформа в Україні. "Невисокий пенсійний вік в поєднанні з можливостями дострокового виходу на пенсію, доступними для багатьох громадян ..." - на думку ван Родена, саме це один з головних "недоліків“ української пенсійної системи. „Середній вік виходу на пенсію для чоловіків становить близько 58,5 року, а для жінок — не менше 56 років. Для порівняння: середні показники по ЄС складають 63,6 року для чоловіків і 62,6 року для жінок “, - підкреслив глава місії. Просто дивно, що про це пише не далекий від українських реалій представник фонду, який живе в США, а глава місії МВФ в Україні, адже він (хоча б за посадою) повинен знати: в нашій країні середній вік смертності чоловіків на 15-20 років нижча , ніж в ЄС, а понад 40% чоловічого населення України до пенсійного віку взагалі не доживає”, — підкреслив політик

"Що ж пропонує пан ван Роден? Його рецепти дуже прості: “... Україна повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів в пенсійну систему і наростити надходження до Пенсійного фонду”. Першу частину завдання ван Роден пропонує вирішувати шляхом підвищення необхідного трудового стажу. Нічого нового в цьому немає, отже, мова йде про подальше підвищення необхідного трудового стажу і про все більшою ефемерності пенсії як такої для більшості українців — вони до неї просто не доживуть ...

Ще цікавіше рецепт від МВФ по нарощуванню надходжень до Пенсійного фонду: “Крім того, слід жорстко відрегулювати спрощений режим оподаткування для малих підприємств, який створює великі можливості для ухилення від сплати ЄСВ та податків”. Ось так просто і нехитро — остаточно задушити податками малий бізнес в Україні. Як пише глава місії МВФ в Україні, “... важливо посилити адміністрування доходів з метою скорочення кількості підприємств, які зовсім не платять або сплачують дуже мало внесків за своїх найманих працівників”. Цікава позиція, особливо для економіста. Якщо підприємство в умовах кризи все-таки платить податки (нехай і трохи, а звідки в кризу багато?) — краще його закрити, щоб взагалі нічого в бюджет не надходило, а працівники і зовсім позбулися своїх робочих місць", - наголосив лідер.

"Як бачимо, те, що пропонує Україні МВФ, — це вже не просто антисоціальна політика, а остаточне руйнування самих основ української економіки і соціальної сфери. Питання, навіщо і чому МВФ готує Україні таке страшне майбутнє, обов’язково повинен стати предметом розгляду. Хоча б на парламентському рівні", - резюмував В.Медведчук.