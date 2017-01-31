В.Медведчук прокомментировал ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Эскалация противостояния в Авдеевке, которая привела к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам как со стороны участников вооруженного конфликта, так и со стороны мирных граждан, требует принятия неотложных мер. Об этом заявил спецпредставитель по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, лидер Общественного движения " Украинский выбор - право народа " Виктор Медведчук, передает УНН.
"Длительные бои, главным итогом которых стали разрушение инфраструктуры, коллапс коммунальной сферы и угроза экологической и техногенной катастрофы на Авдеевском коксохимическом заводе, - закономерный итог отсутствия прогресса в вопросе мирного урегулирования на Донбассе, реального исполнения Минских соглашений. Украина не может медлить с решением этого вопроса.
Ситуация в Авдеевке - ответ и предостережение тем недалеким политикам, которые рассуждают о решении конфликта в Донбассе военным путем ", - считает политик.
События в Авдеевке, уверен В.Медведчук, должны стать вопросом номер один в повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске, встреча которой состоится завтра, 1 февраля.
"Уверен, что участники переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы должны не только считать события в Авдеевке вопросом номер один в повестке дня, которое будет обсуждаться завтра, 1 февраля, но и отбросить политические амбиции ради высокой и гуманной цели - спасения жизней украинских граждан, независимо от того, по какую сторону линии разграничения они находятся. Для этого всем сторонам переговоров должно хватить и политической мудрости, и политической воли ", - подытожил политик.