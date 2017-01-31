В.Медведчук прокоментував ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ескалація протистояння в Авдіївці, яка привела до гуманітарної катастрофи та численних жертв як з боку учасників збройного конфлікту, так і з боку мирних громадян, потребує прийняття невідкладних заходів. Про це заявив спецпредставник з гуманітарних питань в Тристоронньой контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.
“Тривалі бої, головним підсумком яких стали руйнування інфраструктури, колапс комунальної сфери і загроза екологічної та техногенної катастрофи на Авдіївському коксохімічному заводі, — закономірний підсумок відсутності прогресу в питанні мирного врегулювання на Донбасі, реального виконання Мінських угод. Україна не може зволікати з вирішенням цього питання.
Ситуація в Авдіївці — відповідь і застереження тим недалеким політикам, які міркують про вирішенні конфлікту на Донбасі військовим шляхом”, - вважає політик.
Події в Авдіївці, впевнений В.Медведчук, повинні стати питанням номер один на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську, зустріч якої відбудеться завтра, 1 лютого.
“Упевнений, що учасники переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи повинні не тільки вважати події в Авдіївці питанням номер один на порядку денному, яке буде обговорюватися завтра, 1 лютого, а й відкинути політичні амбіції заради високої і гуманної мети — порятунку життів українських громадян, незалежно від того, по який бік лінії розмежування вони знаходяться. Для цього всім сторонам переговорів повинно вистачити і політичної мудрості, і політичної волі”, - підсумував політик.