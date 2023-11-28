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В Марокко арестовали подозреваемого в причастности к угрозам о минировании десятков школ в Бельгии

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 14:59  •  7837 просмотра

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В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.

Около 30 школ Брюсселя и Валлонии-Брабант были закрыты за прошедшие сутки из-за сообщений об угрозе взрыва, которые появлялись накануне. После проверки властями все школы снова открылись во вторник. Согласно информации бельгийской медиасети RTBF, федеральная судебная полиция сегодня установила личность мужчины, подозреваемого в угрозах взрыва в бельгийских школах - подозреваемого задержали в Марокко, передает УНН.

Детали

Тысячи учеников не смогли посетить занятия в понедельник смогли посетить занятия в понедельник, поскольку около 30 школ в Брюсселе и Валлонском Брабанте были закрыты после того, как некоторые из них получили угрозы о минировании на выходных, в которых отправитель сообщал, что раскроет местонахождение взрывчатки в обмен на деньги.

Прокуратура Брюсселя сообщила во вторник, что в Марокко арестовали подозреваемого в расследовании серии угроз взрывов, которые привели к приостановке занятий в школах Бельгии.

Арестованный, имеющий марокканское гражданство, был допрошен и признался в фактах властям Марокко. (...) Первоначальные выводы следствия свидетельствуют, что подозреваемый не имеет террористических мотивов

- заявили в прокуратуре.

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Справка

После убийства учителя средней школы в городе Аррас на севере Франции 13 октября в Бельгии и соседней Франции участились угрозы взрыва в школах. Ранее в ноябре в бельгийском регионе Валлония были эвакуированы ученики и сотрудники двух школ из-за угрозы взрыва бомбы. Также во Франции после окончания школьных каникул 6 ноября, в течение недели было зарегистрировано более 300 предупреждений об опасности.

Напомним

Во Франции, в конце октября, полиция применила огонь при попытке нейтрализовать женщину в чадре, которая якобы угрожала "взорвать себя" на станции парижского парижского метрополитена.

Также УНН сообщал, что в немецком городке Фириц (Бранденбург) более 35 часов продолжалась полицейская операция против вооруженного мужчины, который забаррикадировался в жилом доме с ребенком, и периодически стрелял оттуда.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
У Марокко заарештували підозрюваного у причетності до погроз про замінування десятків шкіл у Бельгії
Suspect arrested in Morocco for involvement in bomb threats against dozens of schools in Belgium
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В Марокко арестовали подозреваемого в причастности к угрозам о минировании десятков школ в Бельгии

В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.

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