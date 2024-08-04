Во временно оккупированном Мариуполе возник большой пожар вблизи военной базы оккупантов в районе «Хладокомбината». По словам советника мэра, пожар видно со всего города, детонаций нет, но российские военные быстро покидают территорию.
Во временно оккупированном Мариуполе днем 4 августа вспыхнул масштабный пожар в районе военной базы оккупантов, обустроенной вблизи "Хладокомбината". Об этом УНН сообщает со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Мариупольское Сопротивление сообщает о внезапном пожаре в городе новой военной базы в районе Хладокомбината (47.177975, 37.568491). Опять - кое-кто из россиян стал немного разбогател, а акция немного безопаснее. Пока без деталей. Но поверьте, они прекрасны
По его словам, пожар наблюдает весь город. Детонации пока нет. "Взрывов не было, но русня быстренько выезжает", - указал Андрющенко.