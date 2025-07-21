В магазине, поврежденном из-за атаки рф в Киеве, не мародерствовали - полиция
Киев • УНН
Информация об ограблении магазина, изувеченного ночным обстрелом, не соответствует действительности. Работник магазина отрицал факт кражи, вся техника была на месте.
В сети распространилась информация о мародерстве на столичной Лукьяновке после ночной атаки рф, полиция Киева опровергает это, пишет УНН.
Сегодня рядом телеграм-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин, изувеченный в результате ночного вражеского обстрела. Сообщаем, что указанный факт не соответствует действительности
Во время общения с правоохранителями, как указано, "работник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте". "Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", - указали в полиции.
"Настойчиво просим представителей общественности и медиа убеждаться в достоверности информации до ее распространения", - призвали в полиции.
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