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В магазине, поврежденном из-за атаки рф в Киеве, не мародерствовали - полиция

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Информация об ограблении магазина, изувеченного ночным обстрелом, не соответствует действительности. Работник магазина отрицал факт кражи, вся техника была на месте.

В магазине, поврежденном из-за атаки рф в Киеве, не мародерствовали - полиция

В сети распространилась информация о мародерстве на столичной Лукьяновке после ночной атаки рф, полиция Киева опровергает это, пишет УНН.

Сегодня рядом телеграм-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин, изувеченный в результате ночного вражеского обстрела. Сообщаем, что указанный факт не соответствует действительности

- сообщили в ГУНП в Киеве в Telegram.

Во время общения с правоохранителями, как указано, "работник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте". "Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", - указали в полиции.

"Настойчиво просим представителей общественности и медиа убеждаться в достоверности информации до ее распространения", - призвали в полиции.

Массированная атака рф на Киев: уже 9 пострадавших21.07.25, 12:18 • 2572 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевКриминал и ЧП
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