У магазині, пошкодженому через атаку рф у Києві, не мародерили - поліція

У мережі поширилася інформація щодо мародерства на столичній Лукʼянівці після нічної атаки рф, поліція Києва спростовує це, пише УНН.

Сьогодні низкою телеграм-каналів, а також рядом медіа поширилась інформація про те, що невідомі пограбували магазин, понівечений внаслідок нічного ворожого обстрілу. Повідомляємо, що вказаний факт не відповідає дійсності - повідомили в ГУНП у Києві у Telegram.

Під час спілкування із правоохоронцями, як вказано, "працівник крамниці факт крадіжки заперечив, вся наявна техніка знаходилась на місці". "Коли продавець прибув рано вранці до магазину, поруч вже перебували співробітники Шевченківського управління поліції, які забезпечували охорону території. Тож власник приміщення звернувся до поліції із заявою щодо пошкодження мафу", - вказали у поліції.

"Наполегливо просимо представників громадськості та медіа пересвідчуватись у достовірності інформації до її розповсюдження", - закликали у поліції.

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