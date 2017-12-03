В "ЛНР" заявили об обвале шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В так называемой "Луганской народной республике" сообщили о обвале шахты "Черкасская" в г. Зимогорье, сообщают сотрудники "МЧС ЛНР", передает УНН.
"30 ноября в 21:40 в г. Зимогорье на шахте "Черкасская" ГУП "Центруголь" в восточно-полевом штреке на горизонте 680 м при демонтаже крепи произошел обвал породы. На момент возникновения аварии в шахте находилось 10 человек, обрушением застигнуты трое", - пишет "МЧС".
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Сообщается, что одного шахтера удалось достать из-под завалов, у него ушиб грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести. Однако под завалами остаются еще два человека, один из которых подал признаки жизни.
Также отмечается, что спасательные работы идут уже 4-й день.