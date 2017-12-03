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В "ЛНР" заявили про обвал шахти

В "ЛНР" заявили про обвал шахти

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У так званій "Луганської Народній Республіці" повідомили про обвал шахти "Черкаська" в м.Зимогір'я, повідомляють співробітники "МНС ЛНР", передає УНН.

"30 листопада о 21:40 в м.Зимогір'я на шахті "Черкаська" ДУП "Центруголь" в східно-польовому штреку на горизонті 680 м під час демонтажу кріплення стався обвал породи. На момент виникнення аварії в шахті перебувало 10 осіб, обваленням захоплені троє" , - пише "МНС".

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Повідомляється, що одного шахтаря вдалося дістати з-під завалів, у нього забій грудного відділу хребта в стані середнього ступеня тяжкості. Однак під завалами залишаються ще двоє людей, один з яких подав ознаки життя.

Також наголошується, що рятувальні роботи йдуть вже 4-й день.

 

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