В "ЛНР" заявили про обвал шахти

"30 листопада о 21:40 в м.Зимогір'я на шахті "Черкаська" ДУП "Центруголь" в східно-польовому штреку на горизонті 680 м під час демонтажу кріплення стався обвал породи. На момент виникнення аварії в шахті перебувало 10 осіб, обваленням захоплені троє" , - пише "МНС".

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Повідомляється, що одного шахтаря вдалося дістати з-під завалів, у нього забій грудного відділу хребта в стані середнього ступеня тяжкості. Однак під завалами залишаються ще двоє людей, один з яких подав ознаки життя.

Також наголошується, що рятувальні роботи йдуть вже 4-й день.