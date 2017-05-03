В Курахово группа подростков воровала гуманитарную помощь

В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от представителя благотворительной организации, который рассказал, что неизвестные пробрались в складское помещение и похитили продуктовые наборы и строительные материалы.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что действительно оконная рама спилена, а в помещении разбросаны вещи. Тщательно осмотрев склад, полицейские нашли школьную тетрадь одного из учеников Кураховской школы, а свидетели рассказали, что неоднократно видели, как группа неизвестных подростков собирается возле указанного склада.

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“Вскоре круг подозреваемых был определен. Ребята являются местными жителями и общаются в одной компании. Один из них в свои 16 лет уже имеет проблемы с законом за совершение кражи. Сотрудники ювенальной превенции пригласили в отделение полиции родителей несовершеннолетних и провели с ними профилактическую беседу. Взрослые объясняют, что дети обеспечены всем необходимым, почему они пошли на преступление, не понимают”, — сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража, объединенная с проникновением в жилище, хранилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины.