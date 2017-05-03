В Кураховому група підлітків крала гуманітарну допомогу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 травня. УНН. П’ятеро неповнолітніх віком від 14 до 17 років неодноразово пробиралися до складу з метою викрадення будівельних матеріалів та продуктових наборів. Поліцейські встановили особистості юних правопорушників, коли один з хлопців загубив на місці злочину шкільний зошит. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.
До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від представника благодійної організації, який розповів, що невідомі потрапили до складського приміщення та викрали продуктові набори і будівельні матеріали.
Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що дійсно віконна рама спиляна, а у приміщенні розкидані речі. Ретельно оглянувши склад, поліцейські знайшли шкільний зошит одного з учнів Курахівської школи, а свідки розповіли, що неодноразово бачили, як група невідомих підлітків збирається біля вказаного складу.
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“Невдовзі коло підозрюваних було визначено. Хлопці є місцевими мешканцями та спілкуються в одній компанії. Один з них в свої 16 років вже має проблеми із законом за скоєння крадіжки. Співробітники ювенальної превенції запросили до відділення поліції батьків неповнолітніх та провели з ними профілактичну бесіду. Дорослі пояснюють, що діти забезпечені усім необхідним, чому вони пішли на злочин, не розуміють”, — повідомили в поліції.
Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням в житло, сховище або інше приміщення) Кримінального кодексу України.