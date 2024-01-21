В Кропивницком взрывы - СМИ

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  161604 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  203423 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  176818 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  172498 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  179737 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  177592 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  175149 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  164894 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  161295 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162307 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кропивницком взрывы - СМИ

В Кропивницком взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 11:59  •  18666 просмотра

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В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.

В областном центре Кировоградской области прогремели взрывы. По меньшей мере дважды. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

Отмечается, что взрывы прогремели по меньшей мере дважды.

В регионе объявили воздушную тревогу в 13:46. Тамошний глава ОВА призвал всех жителей перейти в укрытие.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У Кропивницькому вибухи – ЗМІ
Explosions in Kropyvnytskyi - media
Новости по теме

В Кропивницком взрывы - СМИ

В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.

Война •   •  18666 просмотра
В Кропивницком взрывы - СМИ

БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.

Война •   •  20066 просмотра
БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что необходимо найти решение для проведения выборов во время военного положения, поскольку действующее законодательство не позволяет всем институтам проводить выборы в военное время. Зеленский также признал, что Украине не хватает онлайн-формата выборов.

Политика •   •  20371 просмотра
"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО

Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.

Война •   •  22908 просмотра
В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО

Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.

Война •   •  27292 просмотра
Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.

Война •   •  22585 просмотра
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник

Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.

Война •   •  27438 просмотра
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник

"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться "усталости от войны" в интервью "4 каналу". Он отметил важность дальнейшей самоотверженности в защите государства и поддержке его жизнедеятельности.

Война •   •  29947 просмотра
"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.

Война •   •  30152 просмотра
Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

В результате атак беспилотников в Донецке, как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения, по словам лидера так называемых "днр" Пушилина. Целью беспилотников были оживленные районы, включая квартал Текстильщик и Ленкоранскую улицу.

Война •   •  69342 просмотра
"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ