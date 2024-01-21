В Кропивницком взрывы - СМИ

Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.