В Кривом Роге от удара рф уже 11 пострадавших
Киев • УНН
В результате удара в Кривом Роге пострадало 11 человек, включая 2 детей, спасены 5 человек. Повреждены 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей, спасательные работы продолжаются.
В результате удара российских войск в Кривом Роге пострадали 11 человек, включая 2 детей, спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 11 человек, из них 2 ребенка. Спасены 5 человек", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.
"Под завалами еще могут быть люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются", - указано в сообщении.
Как отмечается, повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей.
Зеленский об атаке рф на Кривой Рог: без принципиальных решений и сильной поддержки Украины у россии не будет мотива искать мира11 ноября 2024, 10:18 • 13329 просмотров