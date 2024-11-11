В Кривом Роге от удара рф уже 11 пострадавших

В результате удара российских войск в Кривом Роге пострадали 11 человек, включая 2 детей, спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 11 человек, из них 2 ребенка. Спасены 5 человек", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.

"Под завалами еще могут быть люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются", - указано в сообщении.

Как отмечается, повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей.

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