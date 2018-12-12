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В Крыму снова блэкаут: без света более сотни населенных пунктов

Киев • УНН

 • 9603 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Из-за непогоды в оккупированном Крыму без света остались более сотни населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные российского предприятия "Крымэнерго".

В Крыму снова блэкаут: без света более сотни населенных пунктов

В связи с ухудшением погодных условий, в ночь на 12 декабря, в оккупированном Крыму жители нескольких регионов остались без света.

По данным "Крымэнерго", произошли технические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, которые привели к ограничению в электроснабжении.

Как сообщается, на утро среды без электроэнергии осталось 138 населенных пунктов, из них 54 - частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек.

Наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

Работы по восстановлению электроснабжения усложняются из-за ограниченного доступа специальной техники к отдельным объектам из-за налипания мокрого снега и гололедицы, указали в российском предприятии.

Напомним, циклон с Черного моря повлиял и на погодные условия на материковой части Украины. Однако, несмотря на погодные условия, международные аэропорты столицы - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме.

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