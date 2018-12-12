У Криму знову блекаут: без світла понад сотня населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Через негоду в окупованому Криму без світла залишилася понад сотня населених пунктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані російського підприємства "Крименерго".
У зв'язку з погіршенням погодних умов, у ніч на 12 грудня, в окупованому Криму жителі декількох регіонів залишились без світла.
За даними "Крименерго", відбулись технічні порушення на об’єктах електромережевого господарства, що призвели до обмеження в електропостачанні.
Як повідомляється, станом на ранок середи без електроенергії залишилось 138 населених пунктів, з них 54 - частково. Сумарно без електропостачання залишалися понад 94 тисяч осіб.
Найбільша кількість відключень від електроенергії зафіксована у Джанкойському, Красногвардійському та Нижньогірському районах.
Роботи з відновленню електропостачання ускладнюються через обмежений доступ спеціальної техніки до окремих об'єктів через налипання мокрого снігу і ожеледицю, вказали у російському підприємстві.
Нагадаємо, циклон з Чорного моря вплинув і на погодні умови на материковій частині України. Однак, незважаючи на погодні умови, міжнародні аеропорти столиці – "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) працюють у штатному режимі.