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В.Кравцов: Лень может усилить сборную Украины

В.Кравцов: Лень может усилить сборную Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Один из ведущих баскетболистов сборной Украины и испанской "Валенсии" центровой Вячеслав Кравцов, поделился мнением о возможном приезде в лагерь национальной команды украинского центрового НБА Алексея Леня. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

"Я даже не думаю о конкуренции со стороны Алексея - я уже не в том возрасте, чтобы бояться. Лень значительно моложе и может усилить нашу команду. В последние годы в Украине маловато хорошо подготовленных центровых, поэтому каждый игрок может стать существенным усилением. Нам с Кириллом Фесенко уже по 30 лет, неизвестно, как долго еще здоровье позволит нам играть за национальную команду. Поэтому все будут рады видеть Алексея в команде. Пусть он также попытается зарекомендовать себя, а тренеры решат, кого выбирать ", - сказал представитель" Валенсии ".

Примечательно, что В.Кравцов пока продолжает процесс восстановления после травмы ноги.

Стоит отметить, что мужская национальная сборная Украины сыграет в финальном турнире чемпионата Европы 2017 года. На групповом этапе, который будет стартовать с 31 августа, соперниками украинский будут команды Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии.

Как сообщал УНН, представитель "Финикс Санс" О.Лень заявлял о желании выступить на Евробаскете-2017.

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