В.Кравцов: Лень може підсилити збірну України

“Я навіть не думаю про конкуренцію з боку Олексія — я вже не в тому віці, щоб боятися. Лень значно молодший і може підсилити нашу команду. Останніми роками в Україні малувато добре підготовлених центрових, тому кожен гравець може стати суттєвим підсиленням. Нам з Кирилом Фесенком уже по 30 років, невідомо, як довго ще здоров’я дозволятиме нам грати за національну команду. Тому всі будуть раді бачити Олексія в команді. Нехай він також спробує зарекомендувати себе, а тренери вирішать, кого обирати,”- сказав представник “Валенсії”.

Примітно, що В.Кравцов наразі продовжує процес відновлення після травми ноги.

Варто зазначити, що чоловіча національна збірна України зіграє в фінальному турнірі чемпіонату Європи 2017 року. На груповому етапі, що стартуватиме з 31 серпня, суперниками українців будуть команди Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.

Як повідомляв УНН, представник “Фінікс Санс” О.Лень заявляв про бажання виступити на Євробаскеті-2017.