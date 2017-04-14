В.Кравцов: Лень може підсилити збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Один із провідних баскетболістів збірної України та іспанської “Валенсії” центровий В’ячеслав Кравцов, поділився думкою про можливий приїзд до табору національної команди українського центрового НБА Олексія Леня. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.
“Я навіть не думаю про конкуренцію з боку Олексія — я вже не в тому віці, щоб боятися. Лень значно молодший і може підсилити нашу команду. Останніми роками в Україні малувато добре підготовлених центрових, тому кожен гравець може стати суттєвим підсиленням. Нам з Кирилом Фесенком уже по 30 років, невідомо, як довго ще здоров’я дозволятиме нам грати за національну команду. Тому всі будуть раді бачити Олексія в команді. Нехай він також спробує зарекомендувати себе, а тренери вирішать, кого обирати,”- сказав представник “Валенсії”.
Примітно, що В.Кравцов наразі продовжує процес відновлення після травми ноги.
Варто зазначити, що чоловіча національна збірна України зіграє в фінальному турнірі чемпіонату Європи 2017 року. На груповому етапі, що стартуватиме з 31 серпня, суперниками українців будуть команди Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.
Як повідомляв УНН, представник “Фінікс Санс” О.Лень заявляв про бажання виступити на Євробаскеті-2017.