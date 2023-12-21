В красноярском крае россияне формируют псевдобровольческий батальон "Донецк"
Киев • УНН
россия формирует батальон "Донецк" в Красноярском крае как псевдодобровольческое подразделение для пропаганды войны, прикрываясь вводящим в заблуждение "казацким" ярлыком. Подразделение, которое на самом деле состоит из наемников, искажает историю украинского казачества.
В красноярском крае оккупанты формируют батальон военных-контрактников. В дальнейшем его собираются выдать за добробат "Донецк", и использовать в российской пропаганде войны. Об этом сообщили в Центре Социального Сопротивления, передает УНН.
Так, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в краснодарском крае. Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде "терек", которая не имеет никакого отношения к казакам.
Детали
По данным Центра "Сопротивление" россияне скрывают мобилизацию в стране под видом "добровольческих батальонов". Так называемые "добробаты" кремль активно использует для пропаганды войны.
Россияне в очередной раз апеллируют в своих пропагандистских материалах термином "казачество" и таким образом пытаются опорочить историю украинского казачества.
Призываем сообщать о прибытии "казаков" в наш чат-бот и констатируем "Хаймарсов" хватит на всех.
В красноярском крае россияне формируют псевдобровольческий батальон "Донецк"
россия формирует батальон "Донецк" в Красноярском крае как псевдодобровольческое подразделение для пропаганды войны, прикрываясь вводящим в заблуждение "казацким" ярлыком. Подразделение, которое на самом деле состоит из наемников, искажает историю украинского казачества.
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