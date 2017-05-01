В.Кличко заверил, что обновленный велотрек в Киеве откроют 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Работы по реконструкции велотрека идут по плану и он будет открыт 20 мая. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В.Кличко сегодня со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городских властей и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверил состояние ремонта на киевском велотрека и заверил, что работы идут полным ходом.
“Двигаемся по графику и плану”, — подчеркнул В.Кличко.
По его словам, сейчас идет благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территории велотрека. Кроме того, отметил мэр Киева, продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши.
“Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного киевского велотрека. Как раз символически отметим начало велосезона”, - подчеркнул В.Кличко.
Как сообщал УНН, В.Кличко пообещал Киеву эксперимент для увеличения велосипедных маршрутов.