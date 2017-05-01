В.Кличко запевнив, що оновлений велотрек у Києві відкриють 20 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Роботи з реконструкції велотреку йдуть за планом і він буде відкритий 20 травня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
В.Кличко сьогодні зі спортсменами-велосипедистами, представниками громадськості, міської влади та комунальних підприємств, відповідальних за реконструкцію велотреку, перевірив стан ремонту на київському велотреку та запевнив, що роботи йдуть повним ходом.
“Рухаємося за графіком і планом”, — наголосив В.Кличко.
За його словами, зараз триває благоустрій прилеглого скверу, який був поєднаний у єдиний простір із територією велотреку. Окрім того, зауважив мер Києва, триває оздоблення приміщень на велотреку, благоустрій навколо його чаші.
“Як я і анонсував, 20 травня відбудеться свято відкриття оновленого Київського велотреку. Як раз символічно відзначимо початок велосезону”, — підкреслив В.Кличко.
Як повідомляв УНН, В.Кличко пообіцяв Києву експеримент задля збільшення велосипедних маршрутів.