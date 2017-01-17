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В.Кличко: на Борщаговке начали курсировать 10 современных трамваев

В.Кличко: на Борщаговке начали курсировать 10 современных трамваев

Киев • УНН

 • 7251 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На Борщаговской линии скоростного трамвая начали курсировать 10 новых современных трамваев четвертого поколения с низким полом, которые получил Киев и столичная власть планирует оснастить такими трамваями всю линию. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Мы закупаем современные трамваи 4-го поколения. Они бесшумны, с низким полом, кондиционером, видеонаблюдением, Wi-Fi. 10 трамваев уже закуплено, они уже работают на Борщаговской линии скоростного трамвая. И мы хотим обновить состав всей линии - это 40 трамваев ", - отметил В.Кличко.

В.Кличко также добавил, что столичная власть обновляет парк коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев, и делает все, чтобы в Киеве был современный европейский общественный транспорт.

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