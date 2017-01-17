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В.Кличко: на Борщагівці почали курсувати 10 сучасних трамваїв

В.Кличко: на Борщагівці почали курсувати 10 сучасних трамваїв

Київ • УНН

 • 7251 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Борщагівській лінії швидкісного трамваю почали курсувати 10 нових сучасних трамваїв четвертого покоління з низькою підлогою, які отримав Київ, і столична влада планує оснастити такими трамваями всю лінію. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Ми закуповуємо сучасні трамваї 4-го покоління. Вони безшумні, з низькою підлогою, кондиціонером, відеоспостереженням, Wi-Fi. 10 трамваїв уже закуплено, вони вже працюють на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. І ми хочемо оновити склад всієї лінії — це 40 трамваїв”, — зазначив В.Кличко.

В.Кличко також додав, що столична влада оновлює парк комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв, і робить усе, щоб у Києві був сучасний європейський громадський транспорт.

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