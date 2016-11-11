В.Кличко: город не будет продлевать контракт с "Киевэнерго"

"Теплосети в городе в плохом состоянии. У них исчерпан ресурс эксплуатации. Как следствие - часто происходят прорывы. Теплосети столицы сегодня находятся под управлением "Киевэнерго". Концессия завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов... Будем искать наиболее оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с "Киевэнерго", - отметил В.Кличко.

Городской голова подчеркнул, что основой нового договора должны стать энергоэффективность, модернизация теплового хозяйства, снижение производственных затрат, которые позволят в дальнейшем повлиять на тарифы.

Также В.Кличко прокомментировал аварийную ситуацию на Киквидзе, 37. Киевский городской голова отметил, что жители дома в течение недели не могли вызвать коммунальные службы, чтобы устранили аварию. Поэтому мэр дал поручение главе Печерского района провести служебное расследование, почему местные чиновники вовремя не отреагировали на аварию.