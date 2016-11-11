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В.Кличко: місто не буде продовжувати контракт з "Київенерго"

В.Кличко: місто не буде продовжувати контракт з "Київенерго"

Київ • УНН

 • 16224 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Київ не має наміру продовжувати контракт з ПАТ “Київенерго” щодо управління тепловими активами міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

“Тепломережі у місті в поганому стані. У них вичерпаний ресурс експлуатації. Як наслідок — часто відбуваються прориви. Тепломережі столиці сьогодні перебувають під управлінням “Київенерго”. Концесія завершується наступного року. І ми розглядаємо можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління, або залучити міжнародних операторів...Будемо шукати найбільш оптимальний варіант, щоби виправити всі недоліки, які були при роботі з “Київенерго”, — зазначив В.Кличко.

Мер підкреслив, що основою нового договору має стати енергоефективність, модернізація теплового господарства, зниження виробничих затрат, які дозволять у подальшому вплинути на тарифи.

Також В.Кличко прокоментував аварійну ситуацію на Кіквідзе, 37. Так, Київський міський голова відзначив, що мешканці будинку протягом тижня не могли викликати комунальні служби, щоби усунули аварію. Тож мер дав доручення голові Печерського району провести службове розслідування, чому місцеві чиновники вчасно не відреагували на аварію.

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