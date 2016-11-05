В.Кличко: "Киевавтодор" до конца года отремонтирует 84 дороги

"Технология позволяет нам продолжать ремонт дорог и укладки нового асфальта, несмотря на снижение температуры. Главное, чтобы не было осадков. Уверен, что до конца года работы на всех 84-х объектах будут завершены ", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что сегодня работы ведутся на проспекте Глушкова и Броварском, на Победы и Науки, на улицах Васильковской, Григория Сковороды, Механизаторов и на Одесском путепроводе и других улицах.

"Мы также продолжаем работы на Кольцевой дороге, на которой 30 лет не было ни одного ремонта", - подчеркнул городской голова.

В.Кличко также акцентировал, что "Киевавтодор" продолжает работать не только над ремонтом столичных дорог, но и проводит ремонт придомовых территорий.

"В этом году уже отремонтировано 178 придомовых территорий - автодоровцы положили новый асфальт, отремонтировали тротуары, установили новый бордюрный камень. Еще 77 придомовых территорий в работе, и до конца года мы завершим их ремонт. А уже в следующем году мы планируем увеличить количество объектов, которые будут отремонтированы ", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, в "Киевавтодоре" к зимнему периоду 2016-2017 гг. заготовили 23 000 тонн технической соли и 40 000 тонн песка .