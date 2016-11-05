В.Кличко: "Київавтодор" до кінця року відремонтує 84 дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Працівники “Київатодору” продовжують працювати у цілодобовому режимі для завершення ремонту на запланованих об’єктах. Про це в інтерв’ю телеканалу “Київ” заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
“Технологія дозволяє нам продовжувати ремонт доріг та укладання нового асфальту, незважаючи на зниження температури. Головне, щоб не було опадів. Впевнений, що до кінця року роботи на всіх 84-х об’єктах будуть завершені”, — наголосив В.Кличко.
Мер зазначив, що сьогодні роботи тривають на проспекті Глушкова і Броварському, на Перемоги і Науки, на вулицях Васильківській, Григорія Сковороди, Механізаторів і на Одеському шляхопроводі та інших вулицях.
“Ми також продовжуємо роботи на Кільцевій дорозі, на якій 30 років не було жодного ремонту”, — підкреслив міський голова.
В.Кличко також акцентував, що “Київавтодор” продовжує працювати не лише над ремонтом столичних доріг, а й проводить ремонт прибудинкових територій.
“Цього року вже відремонтовано 178 прибудинкових територій — автодорівці поклали новий асфальт, відремонтували тротуари, встановили новий бордюрний камінь. Ще 77 прибудинкових територій в роботі, і до кінця року ми завершимо їх ремонт. А вже наступного року ми плануємо збільшити кількість об’єктів, які будуть відремонтовані”, — зазначив В.Кличко.
Як повідомляв УНН, у "Київавтодорі" до зимового періоду 2016-2017 рр. заготовили 23 тисячі тонн технічної солі та 40 тисяч тонн піску.