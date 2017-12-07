В Киевской области после застолья мужчина ударил своего товарища ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В поселке Калиновка Киевской области после совместного распития алкогольных напитков мужчина ударил своего знакомого ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.
"В дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение от врача центральной районной больницы о госпитализации 55-летнего жителя пгт Калиновка. Пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения был доставлен с проникающим ножевым ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. В результате 35-летний знакомый взялся за нож.
Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался житель Васильковского района, который признался в содеянном и дал правдивые показания.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).