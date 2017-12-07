В Київській області після застілля чоловік вдарив свого товариша ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В селищі Калинівка Київської області після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік вдарив свого знайомого ножем. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, передає УНН.
"До чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про госпіталізацію 55-річного жителя смт. Калинівка. Потерпілого у стані алкогольного сп’яніння доставили із проникаючим ножовим пораненням грудної клітини", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. В результаті 35-річний знайомий взявся за ніж.
Правоохоронці за гарячими слідами затримали зловмисника. Ним виявився житель Васильківського району, який зізнався у скоєному та надав правдиві покази.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).