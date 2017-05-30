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В Киевсовете обсудили создание института омбудсмена-адвоката доверия

Киев • УНН

 • 9068 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киевском городском совете прошло обсуждение и определение полномочий адвоката доверия и его взаимодействия с муниципалитетом и горожанами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

В Киевсовете обсудили создание института омбудсмена-адвоката доверия

"Что такое адвокат доверия и почему это важно для Киева? Омбудсмен - независимый эксперт, деятельность которого направлена ​​на выявление фактов коррупции. Институт омбудсмена известный в Европе уже более 200 лет, и работает в 100 странах мира. И украинская столица должна перенять лучшие международные практики. Адвокат доверия, в нашем случае, принимать и обрабатывать заявления о коррупционных действиях и факты в органах местного самоуправления. Это будет абсолютно независимый специалист в системе государственных органов с хрустальной юридической и персональной репутацией. Человек, которому полностью доверяют киевляне. Адвокат доверия будет работать со всеми гражданами, которые нуждаются в защите своих прав и свобод ", - отметил заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Институт омбудсмена-адвокат доверия не будет дублировать функции правоохранительных структур. Он гарантирует анонимность обращений и не разглашает персональных данных заявителя.

В ведомстве отметили, что сегодня в Украине отсутствует практика привлечения омбудсмена-адвоката доверия. Сейчас существуют такие должности-разновидности омбудсмена - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Уполномоченный Президента по правам ребенка, бизнес-омбудсмен.

По словам начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимира Слончака, введение института омбудсмена в столице - процесс длительный. Нужно сначала внести изменения в базовый Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" и в закон о местном самоуправлении.

"Мы уже сейчас разрабатываем механизмы создания института, говорим об определении полномочий адвоката доверия и консультируемся с международными экспертами. Опыт Берлина в этом направлении для нас важнейший. Я надеюсь, что наши юристы плодотворно сотрудничать с офисом доктора Парча, его опыт мы попробуем наложить на украинские реалии. Более того, убежден, что нашу инициативу подхватят другие города Украины ", - отметил В.Слончак.

Как сообщал УНН, А.Парубий предложил выделить день на избрание омбудсмена.

 

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