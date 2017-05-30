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В Київраді обговорили створення інституту омбудсмена-адвоката довіри

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Київській міській раді пройшло обговорення та окреслення повноважень адвоката довіри та його взаємодії з муніципалітетом та містянами, передає УНН з посиланням на прес-службі Київради.

В Київраді обговорили створення інституту омбудсмена-адвоката довіри

“Що таке адвокат довіри і чому це важливо для Києва? Омбудсмен — незалежний експерт, діяльність якого направлена на виявлення фактів корупції. Інститут омбудсмена відомий у Європі вже понад 200 років, і працює у 100 країнах світу. І українська столиця має перейняти кращі міжнародні практики. Адвокат довіри, у нашому випадку, прийматиме та опрацьовуватиме заяви про корупційні дії і факти в органах місцевого самоврядування. Це буде абсолютно незалежний спеціаліст в системі державних органів з кришталевою юридичною і персональною репутацією. Людина, якій повністю довіряють кияни. Адвокат довіри працюватиме з усіма громадянами, які потребують захисту своїх прав і свобод”, — зазначив заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів.

Інститут омбудсмена-адвокат довіри не дублюватиме функції правоохоронних структур. Він гарантує анонімність звернень і не розголошує персональних даних заявника.

У відомстві відзначили, що сьогодні в Україні відсутня практика залучення омбудсмена-адвоката довіри. Наразі існують такі посади-різновиди омбудсмена — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента з прав дитини, бізнес-омбудсмен.

За словами начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради Володимира Слончака, запровадження інституту омбудсмена у столиці — процес тривалий. Потрібно спершу внести зміни до базового Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” та до закону про місцеве самоврядування.

“Ми уже зараз напрацьовуємо механізми створення інституції, говоримо про визначення повноважень адвоката довіри та консультуємося з міжнародними експертами. Досвід Берліну у цьому напрямку для нас надважливий. Я сподіваюся, що наші юристи плідно співпрацюватимуть з офісом доктора Парча, його досвід ми спробуємо накласти на українські реалії. Більше того, переконаний, що нашу ініціативу підхоплять інші міста України”, — зазначив В.Слончак.

Як повідомляв УНН, А.Парубій запропонував виділити день на обрання Омбудсмена.

 

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