В Киеве за выходные от обморожения пострадал один человек

“В Киеве от обморожения за 23 и 24 ноября пострадал один взрослый человек”, — сказала Вишневская.

Напомним, в течение суток 17 ноября в Киеве было зафиксировано одно переохлаждения.

Как сообщал УНН, врач дал советы, как одеваться в холод, чтобы меньше болеть.

Как сообщалось, диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода.