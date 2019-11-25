В Киеве за выходные от обморожения пострадал один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве за выходные от обморожения пострадал один человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“В Киеве от обморожения за 23 и 24 ноября пострадал один взрослый человек”, — сказала Вишневская.
Напомним, в течение суток 17 ноября в Киеве было зафиксировано одно переохлаждения.
Как сообщал УНН, врач дал советы, как одеваться в холод, чтобы меньше болеть.
Как сообщалось, диетолог рассказала, какими напитками согреваться в холода.