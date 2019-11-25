В Києві за вихідні від обмороження постраждала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Києві за вихідні від обмороження постраждала одна людина. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
“У Києві від обмороження за 23 та 24 листопада постраждала одна доросла людина”, — сказала Вишневська.
Нагадаємо, протягом доби 17 листопада в Києві було зафіксоване одне переохолодження.
Як передавав УНН, лікар дав поради, як одягатися в холод, щоб менше хворіти.
Як повідомлялося, дієтолог розповіла, якими напоями зігріватись у холоди.