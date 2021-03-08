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В Киеве состоялся показ художественной выставки "Наука - это она"

В Киеве состоялся показ художественной выставки "Наука - это она"

Киев  •  УНН

 • 23092 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине стартовал масштабный образовательный арт-проект “Наука — это она”, призванный рассказать широкому обществу о вкладе отечественных женщин-ученых в развитие мировой науки. Первым ивентом в рамках проекту стал допремьерный показ одноименной художественной выставки в конференц-зале UNIT.Verse. Коллекция состоит из 12 портретов украинских женщин-учёных и рассказывает об их личных достижениях.

Тема выставки очень актуальна, ведь проблема гендерного неравенства остается достаточно острой в современном обществе, в частности в научной сфере — объясняет инициатор проекта, соучредитель благотворительной образовательной организации STEM is FEM, Сергей Токарев.

“Мы как-то провели эксперимент — просили назвать имена выдающихся украинских ученых. Все быстро вспомнили Королева, Вернадского, Сикорского, а женщин-ученых никто не смог назвать ни одной. Мы подумали, что это неправильно. Так и родился этот проект”, — рассказал Сергей Токарев.

Хедлайнер выставки, иллюстратор Сергей Майдуков отметил, что этот проект стал для него как личным вызовом, так и личным удовольствием.

“В жанровой иллюстрации очень много заученных ходов и стереотипов. Портрет — это нехоженная тропа, потому что каждый человек уникален. Поэтому я очень радушно присоединился к этому проекту и с удовольствием нарисовал наших прекрасных умных женщин, двигателей науки”, — подчеркнул Майдуков.

Во встрече приняли участие и героини картин. Ученые рассказали о своем личном пути в науке и вдохновили слушательниц выбирать будущее по зову сердца, а не под давлением стереотипов.

“Девушки, мечтайте, не ограничивайте себя и идите вперед. Если вы хотите быть биологами — этот мир для вас. Если хотите быть математиками — это прекрасно. Я знаю замечательных женщин-матиматиков. Если вы хотите быть домохозяйкой и мамой — это замечательный выбор. Главное — вы должны быть счастливы”, — отметила генетикиня Оксана Пивень.

В свою очередь юные слушательницы заверили, что готовы к борьбе с гендерными стереотипами. Выпускница STEM is FEM Мария Калиниченко отметила, что воспринимает это как личный вызов.

“Меня не обижает вау-эффект от того, что я „девушка с дрелью“. Это скорее комплимент. Я понимаю, что наше общество до сих пор считает, что девушки и техническая отрасль несовместимые понятия, но когда люди видят таких, как я, их это вдохновляет и меняет”, — отметила Мария.

В рамках образовательного арт-проекта “Наука — это она” также проходит конкурс эссе среди девушек от 14 до 21 года про 12 выдающихся украинских женщин-учёных. Узнать больше про условия и принять участие можно по ссылке: https://stemisfem.org/she_is_science .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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