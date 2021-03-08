В Києві відбувся показ художньої виставки "Наука – це вона"

Виставка має дуже велику актуальність, адже проблема ґендерної нерівності залишається нагальною у сучасному суспільстві, зокрема в науковій сфері — пояснює ініціатор проєкту, співзасновник благодійної освітньої організації STEM is FEM, Сергій Токарєв.

“Ми якось провели експеримент — просили назвати імена видатних українських вчених. Усі швидко згадали Корольова, Вернадського, Сікорського, а жінок-вчених ніхто не зміг назвати жодної. Ми подумали, що це неправильно. Звідси і народився цей проєкт”, — розповів Сергій Токарєв.

Хедлайнер виставки, ілюстратор Сергій Майдуков наголосив, що цей проєкт став для нього особистим викликом та особистим задоволенням.

“В жанровій ілюстрації дуже багато завчених ходів та стереотипів. Портрет — це неходжена стежка, бо кожна людина унікальна. Тому я дуже радо долучився до цього проєкту та із задоволенням намалював наших прекрасних розумних жінок, рушіїв науки”, — підкреслив Майдуков.

У зустрічі взяли участь також і героїні картин. Вчені розповіли про свій шлях у науці та надихнули слухачок обирати майбутнє за покликом серця, а не під тиском стереотипів.

“Дівчата, мрійте, не обмежуйте себе і йдіть вперед. Якщо ви хочете бути біологами — цей світ для вас. Якщо хочете бути математиками — це прекрасно. Я знаю чудових матиматикинь. Якщо ви хочете бути домогосподинею і мамою — це чудовий вибір. Головне — ви маєте бути щасливі”, — наголосила генетикиня Оксана Півень.

В свою чергу юні слухачки запевнили, що готові до змагань із ґендерними стереотипами. Випускниця STEM is FEM Марія Калініченко зауважила, що сприймає це як особистий виклик.

“Мене не ображає вау-ефект від того, що я „дівчина з дрилем“. Це радше комплімент. Я розумію, що наше суспільство досі вважає, що дівчата та технічна галузь непоєднувані, але коли люди бачать таких як я, їх це надихає та змінює”, — зазначила пані Марія.

В рамках освітнього арт-проєкту “Наука — це вона” також триває конкурс есе серед дівчат від 14 до 21 року про 12 видатних українських науковиць. Дізнатися більше про умови та взяти участь можна за посиланням: https://stemisfem.org/she_is_science.