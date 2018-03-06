В Киеве уровень заторов достиг отметки в 10 баллов

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик, на улице Вячеслава Черновола (в обе стороны). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от метро "Политехнический институт" и до метро "Нивки"), на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи") и проспекте Степана Бандеры (в сторону Троещины).

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади, а также прилегающих улицах. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади.

Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов (в сторону Печерского путепровода) и Леси Украинский (в обе стороны), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская (а также в сторону Южного моста).

На данный момент движение затруднено на Южном и Московском мостах.

Напомним, на проспекте Победы возле станции метро "Нивки" перевернулся военный бронеавтомобиль "КрАЗ Кугуар".