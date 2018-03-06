В Києві рівень заторів досяг позначки в 10 балів

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві сьогодні, станом на 18.10, рівень заторів досяг позначки в 10 балів, передає УНН.

Так, згідно з даними сервісу “Google Maps”, традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” і “Палац спорту”.

Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях, вулиці Хрещатик, на вулиці В’ячеслава Чорновола (в обидва боки). Затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони, а також від метро “Політехнічний інститут” і до метро “Нивки”), на вулиці Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), та проспекті Степана Бандери (в бік Троєщини).

Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі, а також прилеглих вулицях. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в районі Совських ставків і в районі Севастопольської площі.

Ускладнено рух на бульварах Дружби Народів (в бік Печерського шляхопроводу) і Лесі Українки (в обидві сторони), а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська (а також в бік Південного моста).

На даний момент рух ускладнений на Південному та Московському мостах.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги поблизу станції метро “Нивки” перевернувся військовий бронеавтомобіль “КрАЗ Кугуар”.

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