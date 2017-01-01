В китайском аэропорту отменены более 200 рейсов из-за смога
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. По меньшей мере 216 рейсов были отменены в аэропорту китайского Тяньцзиня из-за сильного смога. Об этом сообщает портал Sohu, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По данным на 13:00 по местному времени (7:00 по Киеву), еще 83 рейса были задержаны. Власти просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах.
С 30 декабря по 1 января в Пекине и его пригородах, а также в Тяньцзине действует оранжевый уровень тревоги из-за смога.
Согласно информации сайта мониторинга загрязнения воздуха по состоянию на 16:00 по местному времени концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Пекина составляет 484 микрограмма на кубометр, в Тяньцзине - 240 микрограммов на кубический метр. Безопасный уровень, рекомендованный ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр.
Как сообщал УНН, из-за сложных погодных условий аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу.