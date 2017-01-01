В китайському аеропорту скасувано понад 200 рейсів через смог
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Щонайменше 216 рейсів були скасовані в аеропорту китайського Тяньцзіня через сильний смог. Про це повідомлявє портал Sohu, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
За даними на 13.00 за місцевим часом (7.00 за київським часом), ще 83 рейса були затримані. Влада просить пасажирів заздалегідь перевіряти інформацію про рейси.
З 30 грудня по 1 січня в Пекіні і його передмістях, а також в Тяньцзіні діє помаранчевий рівень тривоги через смог.
Згідно з інформацією сайту моніторингу забруднення повітря за станом на 16.00 за місцевим часом концентрація шкідливих часток PM2.5 в повітрі Пекіна становить 484 мікрограма на кубометр, в Тяньцзіні - 240 мікрограмів на кубічний метр. Безпечний рівень, рекомендований ВООЗ, становить 25 мікрограмів на кубічний метр.
Як повідомляв УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.