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В китайському аеропорту скасувано понад 200 рейсів через смог

В китайському аеропорту скасувано понад 200 рейсів через смог

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Щонайменше 216 рейсів були скасовані в аеропорту китайського Тяньцзіня через сильний смог. Про це повідомлявє портал Sohu, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

За даними на 13.00 за місцевим часом (7.00 за київським часом), ще 83 рейса були затримані. Влада просить пасажирів заздалегідь перевіряти інформацію про рейси.

З 30 грудня по 1 січня в Пекіні і його передмістях, а також в Тяньцзіні діє помаранчевий рівень тривоги через смог.

Згідно з інформацією сайту моніторингу забруднення повітря за станом на 16.00 за місцевим часом концентрація шкідливих часток PM2.5 в повітрі Пекіна становить 484 мікрограма на кубометр, в Тяньцзіні - 240 мікрограмів на кубічний метр. Безпечний рівень, рекомендований ВООЗ, становить 25 мікрограмів на кубічний метр.


Як повідомляв УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.

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