В.Кириленко: У России достаточно времени, чтобы отправить на Евровидение другого участника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. У России достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс Евровидение в Киев вместо Юлии Самойловой любого другого участника, который не нарушал украинских законов. Об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
“Мы ожидаем участников из всех 43 стран, включая представителя Российской Федерации. Но участник из РФ, как и из любой другой страны, не должен иметь проблем с украинским законодательством. У России достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс любого другого участника, но такого, который не нарушал украинские законы. Мы не делаем исключений ни для одной из стран”, – отметил вице-премьер.
Напомним, певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, СБУ запретила въезд в Украину на три года.