В.Кириленко: У России достаточно времени, чтобы отправить на Евровидение другого участника

“Мы ожидаем участников из всех 43 стран, включая представителя Российской Федерации. Но участник из РФ, как и из любой другой страны, не должен иметь проблем с украинским законодательством. У России достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс любого другого участника, но такого, который не нарушал украинские законы. Мы не делаем исключений ни для одной из стран”, – отметил вице-премьер.

Напомним, певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, СБУ запретила въезд в Украину на три года.