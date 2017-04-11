В.Кириленко: Росія має час, щоб відправити на Євробачення іншого учасника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Росія має достатньо часу на те, щоб відправити на конкурс Євробачення до Києва замість Юлії Самойлової будь-якого іншого учасника, який не порушував українських законів. Про це на свої сторінці у Facebook заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, передає УНН.
“Ми очікуємо учасників із усіх 43 країн, включно із представником з Російської Федерації. Але учасник із РФ, як і з будь-якої іншої країни, не повинен мати проблем із українським законодавством. Росія має достатньо часу на те, щоб відправити на конкурс будь-якого іншого учасника, але такого, який не порушував українські закони. Ми не робимо винятки для жодної із країн”, — зазначив віце-прем’єр.
Нагадаємо, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017, СБУ заборонила в’їзд до України на три роки.