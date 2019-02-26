В нескольких областях Украины объявлено штормовое предупреждение

"До конца суток 26 февраля во западных, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-18 м/с (и уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5 ° тепла, на Закарпатье до плюс 9°, в Карпатах в течение суток 0-7° мороза.



Синоптики добавили, что в Киевской области завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.