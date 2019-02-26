В кількох областях України оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців попередили про різке погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"До кінця доби 26 лютого у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до плюс 9°, в Карпатах протягом доби 0-7° морозу.
Синоптики додали, що на Київщині завтра вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни.