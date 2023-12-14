В киевской школе произошел пожар: что известно

Сегодня утром в одной из столичных школ произошло возгорание, дети и персонал были эвакуированы. За около получаса спасатели ликвидировали пожар, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня утром в подвальном помещение учебного заведения в Святошинском районе столицы произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из школы были эвакуированы 665 детей и 60 работников.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м. за около получаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове пожар в лифте унес жизнь человека