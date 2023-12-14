В киевской школе произошел пожар: что известно
Киев • УНН
Пожар, вызванный коротким замыканием, вспыхнул в киевской школе, что привело к эвакуации 665 детей и 60 сотрудников.
Сегодня утром в одной из столичных школ произошло возгорание, дети и персонал были эвакуированы. За около получаса спасатели ликвидировали пожар, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня утром в подвальном помещение учебного заведения в Святошинском районе столицы произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением
Детали
Сообщается, что из школы были эвакуированы 665 детей и 60 работников.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м. за около получаса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове пожар в лифте унес жизнь человека
В киевской школе произошел пожар: что известно
Пожар, вызванный коротким замыканием, вспыхнул в киевской школе, что привело к эвакуации 665 детей и 60 сотрудников.
Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января.
Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве
Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго
Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.
Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает подписание мирного соглашения с Азербайджаном реалистичным при условии соблюдения существующих договоренностей после недавнего обмена пленными между двумя странами.
Туск назвал приоритетом поддержку Украины и высказался о возможном влиянии на Орбана перед саммитом ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который вернулся в Брюссель на саммит ЕС, назвал приоритетом европейское единство и поддержку Украины.
"Просим участников дорожного движения быть максимально внимательными": в КГГА предупредили о сложных погодных условиях в столице
КГГА предупреждает о мокром снеге, гололеде и налипании мокрого снега в Киеве, призывая участников дорожного движения быть осторожными; для расчистки дорог задействовано около 400 единиц спецтехники и 4 000 работников.
Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича еще на два месяца по обвинению в государственной измене, его адвокат готовит апелляцию.
Правительство назначило заместителей министра по делам ветеранов и председателя Госказначейства
Кабинет Министров Украины назначил Татьяну Токарчук и Оксану Сивак заместителями министра по делам ветеранов, а Александра Товстенко - заместителем председателя Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития.